Дмитрий Аленичев: "После гола "Енисея" ЦСКА был растерян"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России посетовал на то, что его команда не смогла во второй раз в сезоне сыграть вничью с армейцами. В первом круге встреча этих команд завершилась со счетом 1:1.

– Мы очень плохо начали матч, особенно первые 15-20 минут. Соперник забил два гола, – признал Аленичев. – Связываю это с тем, что игроки вышли слишком взволнованными, скованными. Хотя, честно говоря, до сих пор не понимаю, с чем это было связано. Первый тайм провели плохо.

В перерыве постарался успокоить ребят, сказал, что несмотря на отрицательный результат, игру можно спасти. Попросил их побыстрее прийти в себя и постараться быстрее забить гол. Что нам и удалось сделать.

Считаю, что после нашего гола уже наш соперник, в какой-то степени, был растерян. Мы заработали пенальти, который не сумели реализовать. Второй тайм мы провели очень агрессивно, интересно и качественно. Показали футбол, который был в двух предыдущих играх (в них "Енисей" набрал 4 очка. – Прим. "СЭ"). Некая досада присутствует, хотя я понимаю, что и у ЦСКА были моменты. Тем не менее, мы могли свести эту игру к ничьей. (Андрей Михайлов)