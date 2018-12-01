17:50 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Аленичев: "Погода? Я в Сибири живу, а Рахимов в Грозном. Мне привычнее"

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Главный тренер "Енисея"  Дмитрий Аленичев остался недоволен результатом матча 16-го тура РПЛ против "Ахмата" (1:1). Специалист также отметил, что погодные условия не создали для него особых трудностей. Игра проходила в Красноярске при -14 градусах.

- Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддержали нашу команду в морозный вечер. Пусть их было немного, но поддержку мы слышали, ощущали, - сказал Аленичев. - Если проанализировать игру, то могу сказать, что я недоволен результатом. Моя команда показала хороший содержательный футбол, несмотря на непростые условия. "Ахмату" мы практически не дали создать ничего. К сожалению, пропустили курьезный гол, У нас они уже случались, не знаю, с чем связано. После пропущенного гола я на 100 процентов был уверен, что ребята не опустят руки, будут гнуть свою линию и не будут сбиваться на навал. Продолжая играть в свой футбол, мы заработали справедливый пенальти, который реализовали. 

Очень доволен ребятами, которые показали интересный, агрессивный, эмоциональный футбол. Но есть осадок от результата. 

- Ваш оппонент очень ругался на погоду и сказал, что сильно замерз.

- Ну... прохладно было, не знаю. Может, я больше адаптирован. Я в Сибири живу, а Рашид Мамактулович в Грозном, для меня погода была более привычной.

Енисей - Ахмат

 

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=AlBP9OKBvpg

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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