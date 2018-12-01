Дмитрий Аленичев: "Погода? Я в Сибири живу, а Рахимов в Грозном. Мне привычнее"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев остался недоволен результатом матча 16-го тура РПЛ против "Ахмата" (1:1). Специалист также отметил, что погодные условия не создали для него особых трудностей. Игра проходила в Красноярске при -14 градусах.

- Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддержали нашу команду в морозный вечер. Пусть их было немного, но поддержку мы слышали, ощущали, - сказал Аленичев. - Если проанализировать игру, то могу сказать, что я недоволен результатом. Моя команда показала хороший содержательный футбол, несмотря на непростые условия. "Ахмату" мы практически не дали создать ничего. К сожалению, пропустили курьезный гол, У нас они уже случались, не знаю, с чем связано. После пропущенного гола я на 100 процентов был уверен, что ребята не опустят руки, будут гнуть свою линию и не будут сбиваться на навал. Продолжая играть в свой футбол, мы заработали справедливый пенальти, который реализовали.

Очень доволен ребятами, которые показали интересный, агрессивный, эмоциональный футбол. Но есть осадок от результата.

- Ваш оппонент очень ругался на погоду и сказал, что сильно замерз.

- Ну... прохладно было, не знаю. Может, я больше адаптирован. Я в Сибири живу, а Рашид Мамактулович в Грозном, для меня погода была более привычной.