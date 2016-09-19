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Дмитрий Аленичев: "Неправильно говорить о Карпине как о сбитом летчике"

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Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" выразил мнение, что владелец клуба Леонид Федун назвал Валерия Карпина сбитым летчиком на эмоциях. Он отметил, что не дал повода говорить о себе в подобном ключе.

– Вскоре после отставки Карпина владелец "Спартака" назвал его сбитым летчиком. Про вас Федун такого не говорил – цените это? - вопрос Аленичеву.

– Вообще считаю, что не нужно выносить сор из избы. Если люди работают, общаются друг с другом в клубе определенное время, не стоит потом давать какие-то неприятные публичные оценки. Неправильно так говорить про Валерия Георгиевича. Надеюсь, это произнесено на тех самых эмоциях. Может быть, Леонид Арнольдович мог и про меня что-то сказать, но, видимо, я не дал повода.

– А вы с Карпиным общались после своего ухода из "Спартака"?

– Пока нет – я же сразу улетел в Италию, чтобы от всего абстрагироваться, отключиться. Понимаю, болельщики, журналисты хотели со мной поговорить, но тогда мне необходим был отдых. Даже на звонки не отвечал. (Вячеслав КОРОТКИН)

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