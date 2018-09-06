Дмитрий Аленичев: "Надеюсь, "Спартак" сможет вернуть звание сильнейшей команды страны в этом сезоне"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев назвал фаворитов за чемпионский титул в российской премьер-лиге сезона-2018/19.

- "Спартак" и "Зенит". Надеюсь, "красно-белые" смогут вернуть себе звание сильнейшей команды страны, - цитирует "РИА Новости" Аленичева. - У "Локомотива" получился средний старт сезона, "Краснодару" не хватает стабильности, у ЦСКА новая команда.

Конечно, всякое может произойти в футболе, но вряд ли кто-то сможет вмешаться в спор "Спартака" и "Зенита". Борьба и интрига будут до самого последнего тура чемпионата.

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