Дмитрий Аленичев: "Надеюсь, сегодня "Енисей" прорвет"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев перед матчем 8-го тура РПЛ против "Урала" заявил, что надеется на улучшение игры в атаке.

- Ощущаем состояние футбольного праздника, - сказал Аленичев в эфире канала "Матч Премьер". - До этого тура фактически играли на выезде. Вернулись на прекрасный новый стадион. Болельщики нас будут мощно и громко поддерживать.

Мало забиваем? У нас есть хорошие моменты в конкретных играх. Надеюсь, сегодня нашу команду прорвет. Мы решили сыграть в два нападающий - они должны на пять с плюсом сделать свою работу.

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