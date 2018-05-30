00:10 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Аленичев: "Надеюсь, богатый Красноярский край не даст "Енисею" стать командой-лифтом"

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Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев​ в интервью "СЭ" выразил надежду, что руководство Красноярского края поможет клубу закрепиться в РФПЛ​. Подопечные экс-игрока "Спартака" в стыковых матчах обыграли "Анжи".

– Какова вероятность, что "Енисей" станет командой-лифтом?

– Мне этого очень не хотелось бы! К сожалению, уже проходил подобное с Тулой. Но тогда на то имелись объективные причины. Надеюсь, сейчас такой богатый Красноярский край не допустит, чтобы "Енисей" стал "лифтом". Постараемся задержаться в РФПЛ надолго. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Дмитрия Аленичева

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Субхинский

Аскар Урал Енисей Уфа Торпедо Оренбург Хабаровск Динамо Томск .... Эти команды с одним лицом.... Даже не слежу никогда выбивает и кто появляется в лиге. Играют одинаково постоянно и прямолинейно... Мучение созерцания одного пейзажа в разной цветовой (форма) гамме не добавляет интереса к Чемпионату. Запомнил Сокол , ранний Анжи . Амкар в первый год хорош был. Как ни крути Ротор , Кубань Алания в лиге смотрелись значительно ярче. Балтика тоже. И даже Черноморец из Н.Российская. Самобытные команды были . Даже Сатурн. Теперь и деньги есть и стадионы и фанаты ...А игры нет. И сборной нет... И успехов клубных в Европе. А Спартак в полуфиналы разные выходил , ЦСКА с курком И Зенит..... А нынче ?…Погляди в окно...

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