Дмитрий Аленичев: "Надеюсь, богатый Красноярский край не даст "Енисею" стать командой-лифтом"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев​ в интервью "СЭ" выразил надежду, что руководство Красноярского края поможет клубу закрепиться в РФПЛ​. Подопечные экс-игрока "Спартака" в стыковых матчах обыграли "Анжи".

– Какова вероятность, что "Енисей" станет командой-лифтом?

– Мне этого очень не хотелось бы! К сожалению, уже проходил подобное с Тулой. Но тогда на то имелись объективные причины. Надеюсь, сейчас такой богатый Красноярский край не допустит, чтобы "Енисей" стал "лифтом". Постараемся задержаться в РФПЛ надолго. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Дмитрия Аленичева