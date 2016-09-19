Дмитрий Аленичев: "На переговорах "Спартака" с Бердыевым не зацикливался"

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев подчеркнул, что был готов к тому, что руководство красно-белых заменит его на Курбана Бердыева. В результате Аленичев был уволен из клуба, с Бердыевым договориться не получилось, и на пост наставника был утвержден Массимо Каррера.

- Следили за эпопеей с готовящимся назначением Бердыева? Как к ней относились?

– С сентября прошлого года был готов ко всему: знал, что идут переговоры, однако, не обращал на них внимания. Если зацикливался бы, мне бы это только мешало. Для другого тренера подобная ситуация, возможно, стала бы стрессом, а для меня – нет. Так спокойно относился и был в курсе всего уже на второй день после подписания контракта со "Спартаком". (Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью интервью Аленичева