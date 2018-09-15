16:06 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Аленичев: "Мы заслужили поражение, ошибка с пропущенным голом предопределила исход матча"

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Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев заявил, что красноярский клуб заслужил поражение в сегодняшнем матче 7-го тура РПЛ против "Рубина"(0:1). 

- После пропущенного гола мои ребята раскрепостились, - сказал Аленичев в эфире канала "Матч Премьер". -  Вообще я считаю, что команда показывала очень достойный футбол, достаточно дисциплинированный и организованный. Наверное, мы сегодня заслужили поражение, потому что были у нас нас были неплохие моменты, и во втором тайме, но ошибка предопределила исход этого матча.

Рубин - Енисей

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