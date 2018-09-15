Дмитрий Аленичев: "Мы заслужили поражение, ошибка с пропущенным голом предопределила исход матча"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев заявил, что красноярский клуб заслужил поражение в сегодняшнем матче 7-го тура РПЛ против "Рубина"(0:1).

- После пропущенного гола мои ребята раскрепостились, - сказал Аленичев в эфире канала "Матч Премьер". - Вообще я считаю, что команда показывала очень достойный футбол, достаточно дисциплинированный и организованный. Наверное, мы сегодня заслужили поражение, потому что были у нас нас были неплохие моменты, и во втором тайме, но ошибка предопределила исход этого матча.

Все о чемпионате России - здесь