Дмитрий Аленичев: "Мой совет Глушакову: поменьше тратить времени и энергии на пиар"

Бывший хавбек и главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" посоветовал полузащитнику красно-белых Денису Глушакову сосредоточиться на футболе. Также он надеется, что вскоре хавбек сможет показывать игру уровня прошлого сезона.

– Может быть, на Денисе Глушакове отразилось выступление на Кубке конфедераций, - отметил Аленичев. - Слышал мнение, что он, мол, мало отдыхал. Но я далек от этой мысли. Глушаков – профессионал, ему может хватить 7 – 10 дней, чтобы восстановиться, побыть с семьей. Мой совет Денису: поменьше саморекламы вне поля, не стоит тратить столько времени и энергии на пиар. Надо полностью сосредоточиться на игре – и тогда, надеюсь, мы все увидим прошлогоднего Глушакова. (Вячеслав КОРОТКИН)

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