Дмитрий Аленичев: "Концовка в исполнении "Спартака" оставила неприятный осадок"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" признался, что концовка сезона в исполнении "Спартака" оставила неприятный осадок. Красно-белые финишировали на третьем месте в туринрной таблице чемпионата России, проиграв в последнем туре "Динамо".

– Скрывать не стану: концовка в исполнении моей бывшей команды оставила неприятный осадок, – отметил Аленичев. – Ведь был почти уверен, что второе место от "Спартака" уже не уйдет. Но – ошибся. Эта неудача с "Динамо"... А что случилось в полуфинале с "Тосно"? Казалось, Кубок уже лежал в ногах у красно-белых… Плюс ко всему клуб еще и не смог напрямую попасть в групповой турнир Лиги чемпионов. Поэтому, думаю, есть определенное разочарование и у болельщиков, и у самого Карреры. Все ожидали от "Спартака" большего. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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