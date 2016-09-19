Дмитрий Аленичев: "Когда я прощался с командой, Промес сидел с опущенной головой"

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" подчеркнул, что прощаясь с командой после поражения от АЕК, пожелал красно-белым быть на самом верху. Специалист отметил: он не стал зацикливаться на нереализованных моментах Квинси Промеса в игре против кипрского клуба.

– Давайте вернемся в тот день, когда вы прощались с игроками в Тарасовке. Как они восприняли новость о вашем уходе?

– Сначала Жирков и Родионов объявили команде, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Массимо Каррера. Потом в зал пригласили меня, Егора Титова и Олега Саматова. Я говорил минуты три-четыре: поблагодарил ребят за год вместе, за отношение к футболу. Пожелал быть не на пятом местом, а на самом верху. А напротив меня сидел Промес – с опущенной головой…

– Чувствовал свою вину за моменты, загубленные в матче с АЕК?

– Наверное. Впрочем, я не стал на этом зацикливаться. Потом Егор и Олег сказали по два слова. Непростой момент… (Вячеслав КОРОТКИН)

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