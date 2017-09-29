Дмитрий Аленичев: "К спаду "Спартака" после чемпионства стоило готовиться"

Бывший хавбек и главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" отметил, что красно-белым сейчас не хватает стабильности. Тем не менее, он считает, что к спаду команды после чемпионского прошлого сезона стоило быть готовым.

– "Спартак" много пропускает. Сейчас москвичи вторые с конца в РФПЛ по этому показателю. В свое время в вас с Титовым было выпущено немало критических стрел за игру в обороне. Выходит, зря?

– Не хочу что-то говорить о Массимо Каррере, он и сам разберется. Положение в таблице мало кого устраивает. Травмы ведь тоже сказываются на действиях защиты: происходит частая ротация, и к хорошему это никогда не приводит. Не хватает стабильности. Отсюда и много моментов у ворот "Спартака".

– Если говорить в целом, то "Спартак" образца прошлого сезона и нынешний – небо и земля. В чем дело?

– Со мной согласятся многие: к этому стоило готовиться. Как бы ни банально звучало, удержать высоту труднее, чем ее достигнуть. Не думаю, что "Спартак" все еще празднует – Массимо этого не позволил бы. В первую очередь это психологические проблемы. Возможно, ребята посчитали, что все пойдет по инерции.

Плюс сказалась травма Зобнина – ключевого футболиста, и затем остальные повреждения. И третий фактор – отношение соперников. На "Спартак" всегда настраиваются особенно, но когда он в ранге чемпиона, еще серьезнее. Тут в ход идут и двойные премиальные, и накачки руководства, и прочее в таком духе. (Вячеслав КОРОТКИН)

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