Дмитрий Аленичев: "Губернатор заверил, что финансирование будет стабильным"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью клубной пресс-службе рассказал как провел отпуск перед началом первого в истории сезона в РФПЛ. Красноярцы завоевали право играть в элите российского футбола, обыграв по сумме двух матчей "Анжи" (3:0 – дома, 3:4 – на выезде). Махачкалинцы сохранили прописку в премьер-лиге, заменив не получивший лицензию на сезон-2018/19 "Амкар".

– Недолго праздновал. Сразу после игры в Махачкале вернулся домой, в Москву, съездил на родину проведать маму – редко ее вижу. Потом слетал в Турцию на 10 дней, отдохнул и поплавал на море. Немножко восстановился и физически, и эмоционально. После этого у меня была запланирована поездка в Красноярск к губернатору. Пообщались с ним, подвели итоги, поговорили о будущем команды. Вот, время быстро пролетело. В отпуске еще, можно так сказать, занимался телефонным комплектованием команды. Много агентов звонило – предлагали своих игроков.

Если сравнивать "Енисей" и тульский "Арсенал", когда я выводил их в премьер-лигу, мы практически на 99 процентов сохранили состав, который играл в ФНЛ. Этого не хватило нам в РФПЛ. На это были объективные причины. У нас в Туле не было такого финансирования, поскольку практически только один губернатор тянул его. Конечно, этого нельзя допускать.

Александр Викторович (Усс – врио губернатора Красноярского края. – Прим. "СЭ") заверил меня, что финансирование будет и стабильное, и больше, чем в ФНЛ. Соответственно, мы можем купить более качественных футболистов по сравнению с теми, которые были у нас в первой лиге. И, конечно же, я должен поблагодарить тех ребят, с которыми мы были вынуждены расстаться. Это довольно большая группа игроков – 11 человек, если мне не изменяет память. Конечно же, они внесли большой вклад в победу "Енисея" при выходе в премьер-лигу. На их места будут приглашаться новые футболисты.

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