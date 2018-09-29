Дмитрий Аленичев: "Гол в начале второго тайма надломил "Енисей"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев - о матче с "Уфой" (1:2) в девятом туре чемпионата России.

- Первый тайм сложился для нас удачно в плане результата. Пропущенный гол на первой минуте второго тайма – это было непонятно, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Этот гол нас надломил. Мы знали, что стандарты у "Уфы" очень опасны. К сожалению, не успели удержать Игбуна в эпизоде со вторым голом.

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