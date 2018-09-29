18:50 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Аленичев: "Гол в начале второго тайма надломил "Енисей"

Обсудить
4

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев - о матче с "Уфой" (1:2) в девятом туре чемпионата России.

- Первый тайм сложился для нас удачно в плане результата. Пропущенный гол на первой минуте второго тайма – это было непонятно, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". -  Этот гол нас надломил. Мы знали, что стандарты у "Уфы"  очень опасны. К сожалению, не успели удержать Игбуна в эпизоде со вторым голом.

Все о чемпионате России – здесь.

Турнирная таблица чемпионата.

Уфа - Енисей

 

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

Обсудить
4
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...