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Дмитрий Аленичев: "Год у руля "Спартака" - расстройство"

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Дмитрий АЛЕНИЧЕВ.Дмитрий Аленичев: "Я еще сделаю "Спартак" чемпионом!"

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" назвал год во главе московского клуба – расстройством. Специалист отметил, что не ощущал помощь и поддержку у руля красно-белых.

– Опишите тремя словами этот год у руля красно-белых.

– Назову одно: расстройство.

– Имеете в виду результат работы или сам процесс?

– Все вместе. Понимал, куда иду и что меня ждет. Но был расстроен и удивлен тем, что увидел. Я хотел родной "Спартак" поднять на другой уровень и, считаю, сделал все, что мог. Но одно дело, когда у тебя есть помощь хотя бы с одной стороны. Другое дело, если работаешь и не понимаешь, кто тебе поможет, а кто подставит. (Вячеслав КОРОТКИН)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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igorvasilevich

Детский сад просто поднять Спартак. Начни с начало с командой из третьего дивизиона и с ней в премьер лигу на сезонов три продержись.

04:32

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