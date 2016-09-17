Дмитрий Аленичев: "Год у руля "Спартака" - расстройство"

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" назвал год во главе московского клуба – расстройством. Специалист отметил, что не ощущал помощь и поддержку у руля красно-белых.
– Опишите тремя словами этот год у руля красно-белых.
– Назову одно: расстройство.
– Имеете в виду результат работы или сам процесс?
– Все вместе. Понимал, куда иду и что меня ждет. Но был расстроен и удивлен тем, что увидел. Я хотел родной "Спартак" поднять на другой уровень и, считаю, сделал все, что мог. Но одно дело, когда у тебя есть помощь хотя бы с одной стороны. Другое дело, если работаешь и не понимаешь, кто тебе поможет, а кто подставит. (Вячеслав КОРОТКИН)
igorvasilevich
Детский сад просто поднять Спартак. Начни с начало с командой из третьего дивизиона и с ней в премьер лигу на сезонов три продержись.
04:32