Дмитрий Аленичев: "Год у руля "Спартака" - расстройство"

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" назвал год во главе московского клуба – расстройством. Специалист отметил, что не ощущал помощь и поддержку у руля красно-белых.

– Опишите тремя словами этот год у руля красно-белых.

– Назову одно: расстройство.

– Имеете в виду результат работы или сам процесс?

– Все вместе. Понимал, куда иду и что меня ждет. Но был расстроен и удивлен тем, что увидел. Я хотел родной "Спартак" поднять на другой уровень и, считаю, сделал все, что мог. Но одно дело, когда у тебя есть помощь хотя бы с одной стороны. Другое дело, если работаешь и не понимаешь, кто тебе поможет, а кто подставит. (Вячеслав КОРОТКИН)