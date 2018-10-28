Дмитрий Аленичев: "Если сыграем с "Локомотивом", как со "Спартаком", то можем набрать очки"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев выразил надежду на то, что в матче чемпионата России с "Локомотивом" его команда сыграет результативно. По его мнению, на игре железнодрожников не скажется поражение в Лиге чемпионов от "Порту".

– Неприятно, что "Локомотив" проиграл "Порту", не думаю, что это было справедливо. Моменты у москвичей были, но они их не реализовали, – заявил в эфире канала "Матч Премьер" Аленичев. – Но сейчас они переключились на дела в чемпионате, "Локомотиву" надо поправлять турнирное положение. Ведь это действующий чемпион. Мы вот недавно играли со "Спартаком", и мне понравилось то, какой футбол показали. Не понравился только результат. Вот если сыграем сейчас так же, если покажем спортивную злость, страсть, стремление к победе, то можем набрать очки.

Для меня загадка, почему наши нападающие не забивают. Да, сломался Костюков, это наш бомбардир. Но голы даются нелегко. Только со стандартов забиваем, причем это делают только защитники. Но я верю в наших нападающих. Их должно прорвать.