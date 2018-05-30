Дмитрий Аленичев: "Если Промес хочет расти, то, конечно, необходимо перебираться в более сильный чемпионат"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" отметил, что полузащитнику "Спартака" Квинси Промесу стоит перебраться в более сильный чемпионат, если хочет расти. Также он сравнил ситуацию голландца со своей в 1997 году, когда Аленичев перешел в "Рому".

– Уверены, что летом Промесу нужно обязательно уезжать в Европу?

– Трудно давать советы. Квинси уже долго выступает в России, хорошо себя здесь проявил. Не стану утверждать, что голландец себя исчерпал – если он останется, то принесет "Спартаку" большую пользу. Однако не могу залезть в голову Промесу. Если голландец хочет расти, то, конечно, необходимо перебираться в более сильный чемпионат, конкурировать с другими исполнителями.

– Но все-таки допускаете, что может остаться?

– Если чувствует, что его в "Спартаке" все любят – а это действительно так – то это его право. Никто не может осуждать Квинси. Я побывал в его шкуре: достиг определенного уровня в "Спартаке", в 1997 году меня признали лучшим футболистом России. Тогда посчитал, что нужно двигаться дальше, прогрессировать. Посчастливилось уехать в Италию, получив приглашение от "Ромы". Тогда серия А была в полном порядке: Роналдо, Зидан, Руй Кошта, Батистута! Незабываемое время, которое никогда не забуду. Невероятные впечатления. Одним словом, есть что вспомнить. Может быть, и Промесу стоит подумать о чем-то подобном. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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