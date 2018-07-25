Дмитрий Аленичев: "Енисей завершил формирование состава"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев сказал, что формирование состава команды к предстоящему сезону практически завершено. Перед дебютом в чемпионате России клуб из Красноярска пополнили 12 игроков – Александр Зотов, Али Гаджибеков, Дмитрий Ятченко, Дарко Бодул, Энис Гавазай, Алексей Грицаенко, Раде Дугалич, Фегор Огуде, Петар Занев, Михаил Костюков, Давид Юрченко и Павел Комолов.

– Формирование состава фактически завершено, – цитирует ТАСС Аленичева. – Если и будет приобретение, то максимум одно.

По словам специалиста, если переход состоится, новичком станет игрок в линию атаки.

Он отметил, что покупка трех игроков из разных государств Балкан, которые находятся между собой в непростых отношениях, не повлияет на микроклимате в команде.

Эти ребята, которых мы приобрели, адаптированы к российскому чемпионату, - отметил специалист. - Те же хорваты, сербы, никаких трений я в коллективе не допущу.

В первом туре Российской премьер-лиги "Енисей" в Тюмени встретится с "Зенитом". Матч состоится 29 июля.

Таблица переходов РФПЛ //

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