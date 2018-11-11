Дмитрий Аленичев: "Енисей" предполагал отдать мяч "Краснодару"

Главный тренер "Енисея" Дитрий Аленичев после поражения от "Краснодара" (0:3) в матче 14-го тура премьер-лиги заявил, что изначально планировалось играть вторым номером, действовать на контратаках, однако соперник нашел бреши в обороне команды, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Игра проходила при подавляющем преимуществе "Краснодара" – отметил Аленичев. – В первом тайме мы сумели обезопасить ворота, но во втором тайме соперник нашел бреши в нашей обороне и заслуженно победил. В чем были наши шансы? Рассчитывали на контратаки, предполагали отдать мяч "Краснодару". Большими силами оборонялись, хотели использовать свободные зоны соперника. Знали, что "Краснодар" играл в Лиге Европы на этой неделе, но при этом он функционально хорошо выглядит.

– Сказалась ли ситуация с перелетом?

– Случился форс-мажор. Было бы лучше сыграть дома, но в Красноярске -20. Наше путешествие длилось 15 часов, это, может, сказалось на игроках. Но не хочу, чтобы это звучало как оправдание.