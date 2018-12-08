Дмитрий Аленичев: "Енисей" может отобрать очки у ЦСКА"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев надеется, что его команда отберет очки у ЦСКА в матче 17-го тура премьер-лиги. В последних двух матчах с "Динамо" и "Ахматом" красноярцы набрали четыре очка.

– В Красноярске сильные морозы, поэтому готовились в Москве к ЦСКА, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Аленичев. – Условия отличные, готовились в Химках на стадионе "Родина". Там здорово, если учесть время года. Покажет игра, как подготовились.

Провели две неплохие игры по качеству. Засуживали даже шесть очков, а взяли четыре. "Ахмат", считаю, должны были обыгрывать. Можем отобрать очки у ЦСКА, если покажем такую же игру. В команде улучшилась обстановка в эмоциональном плане в последнее время.

Линия обороны выглядела убедительно в последних матчах. Без промахов и ошибок. Надеюсь, что такую же сбалансированность покажем и с ЦСКА.