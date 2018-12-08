Дмитрий Аленичев: "Енисей" будет биться до 30-го тура"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России подвел промежуточные итоги для своей команды. На зимнюю паузу красноярцы ушли, занимая 16-е место в турнирной таблице (10 очков).

– Учитывая то, что в турнирной таблице мы находимся на последнем месте, результат неудовлетворительный. Рассчитывали на более положительный, – сказал Аленичев. – Есть объективные причины, о которых сейчас я не хочу говорить. Скажу банальность, впереди еще 13 туров – нам играть с прямыми конкурентами. Может быть много сюрпризов. Мы будем биться до последнего тура – я это обещаю. (Андрей Михайлов)