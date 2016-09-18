Дмитрий Аленичев: "Дзюба в самолете "Спартака"? Ничего криминального"

Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью корреспонденту "СЭ" Вячеславу КОРОТКИНУ извинялся за шарф тульского "Арсенала" на своей шее во время работы в московской команды.
– Болельщики приветствовали далеко не все ваши действия у руля "Спартака". Например, многие не поняли, почему после разгрома от "Зенита" вы взяли на борт самолета Дзюбу и зачем надевали шарф "Арсенала" после матча с туляками.
– Хочу успокоить людей, которые столь категорично относятся к этим поступкам: ничего криминального в них нет. Артема знаю хорошо, прекрасно отношусь к нему и как к футболисту, и как к человеку. А в Туле работал три с половиной года – о чем тут можно говорить? Пришел тогда в раздевалку, пожал руку каждому футболисту, которого хорошо знаю.
– Но шарф…
– Да что шарф! Подошел какой-то мужчина, повесил мне его на шею. И это вызвало такой резонанс. Не понимаю…
– Попробую объяснить: история ухода Дзюбы из "Спартака" тяжелая, а символика соперника на главном тренере красно-белых в глазах людей – едва ли не святотатство.
– До сих пор мне чужд такой подход. Те, кто понимает футбол, кто разбирается в ситуации, должны войти в положение.
– Но есть люди, которые не работали в спорте вообще и в футболе в частности. Им сложно найти объяснения вашим поступкам.
– (Вздыхает.) Если кого-то обидел, причинил боль, то извиняюсь. Но в меня, считаю, не за что бросать камни.
Полностью интервью Аленичева будет опубликовано в понедельник в 0.30 по московскому времени.
Irol Alex
Tut nado bylo idti na princip.. Dziuba to poshel.. tak chto verdikt - vinoven!
00:06
Alex.S
С шарфом-ситуация не стоит выеденного яйца. Я видел этот сюжет. Аленичев давал интервью. Подошел какой-то пьяный хрен, и прям перед камерой навесил Диме шарф. Дмитрий, будучи человеком вежливым, сразу шарф не снял, снял через минуту. Дождался, когда мужик ушел. Всё! Где тут криминал? В ситуации с Дзюбой, Аленичев тоже не виновен. Тут сам Дзюба должен был проявить такт. Думаю, зарплата ему позволяет. Вон Мамаев бизнес-джеты арендует, а не на попутках летает.
23:41 18 сентября
shpasic
ноу криминалити.
23:39 18 сентября