Дмитрий Аленичев: "Дзюба в самолете "Спартака"? Ничего криминального"

Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью корреспонденту "СЭ" Вячеславу КОРОТКИНУ извинялся за шарф тульского "Арсенала" на своей шее во время работы в московской команды.

– Болельщики приветствовали далеко не все ваши действия у руля "Спартака". Например, многие не поняли, почему после разгрома от "Зенита" вы взяли на борт самолета Дзюбу и зачем надевали шарф "Арсенала" после матча с туляками.

– Хочу успокоить людей, которые столь категорично относятся к этим поступкам: ничего криминального в них нет. Артема знаю хорошо, прекрасно отношусь к нему и как к футболисту, и как к человеку. А в Туле работал три с половиной года – о чем тут можно говорить? Пришел тогда в раздевалку, пожал руку каждому футболисту, которого хорошо знаю.

– Но шарф…

– Да что шарф! Подошел какой-то мужчина, повесил мне его на шею. И это вызвало такой резонанс. Не понимаю…

– Попробую объяснить: история ухода Дзюбы из "Спартака" тяжелая, а символика соперника на главном тренере красно-белых в глазах людей – едва ли не святотатство.

– До сих пор мне чужд такой подход. Те, кто понимает футбол, кто разбирается в ситуации, должны войти в положение.

– Но есть люди, которые не работали в спорте вообще и в футболе в частности. Им сложно найти объяснения вашим поступкам.

– (Вздыхает.) Если кого-то обидел, причинил боль, то извиняюсь. Но в меня, считаю, не за что бросать камни.

Полностью интервью Аленичева будет опубликовано в понедельник в 0.30 по московскому времени.