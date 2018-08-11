Дмитрий Аленичев: "Должно пройти пять туров, чтобы "Енисей" показывал тот футбол, который я хочу"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал предстоящую встречу 3-го Российской премьер-лиги с ЦСКА. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

- Неудачно начали сезон, проиграв две встречи. Но и соперники были тяжелые, - сказал Аленичев по флеш-интервью на телеканале "Матч Премьер". - Сегодня атака будет более эффективна. Мы разобрали предыдущие ошибки, надеемся сегодня добиться положительного результата.

У ЦСКА есть слабые стороны, надеюсь мы ими воспользуемся. У нас атака должна сыграть более агрессивно и надеюсь мы сегодня не пропустим, так как пропускали в двух предыдущих встречах.

У нас сильно обновилась команда, как впрочем и у ЦСКА. Туров пять должно пройти, чтобы "Енисей" показывал тот футбол, какой я хочу.

"Енисей" – ЦСКА: онлайн-трансляция матча