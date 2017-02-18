Дмитрий Аленичев: "ЦСКА создаст конкуренцию "Спартаку" и "Зениту"

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев считает, что ЦСКА сможет навязать борьбу "Спартаку" и "Зениту" в борьбе за чемпионство. На данный момент красно-белые с 40 очками лидируют в турнирной таблице, а сине-бело-голубые и красно-синие имеют 35 и 32 очка соответственно.

- Учитывая отрыв "Спартака" от "Зенита" в пять очков, конечно, "Спартак" в какой-то степени имеет преимущество, - цитирует ТАСС Аленичева. - Но им не в коем случае нельзя расслабляться, потому что это не такой большой отрыв. Уверен, что борьба будет вплоть до последнего тура. Думаю, тот же ЦСКА подтянется и создаст конкуренцию "Спартаку" и "Зениту".

Отсутствие еврокубков - преимущество "Спартака"? Вы знаете, мне такие разговоры никогда не нравились. Считаю, что более полезно играть два матча в неделю: ты находишься в более хорошем игровом тонусе. То, что "Зенит", "Краснодар" и "Ростов" уже провели свои матчи, большой плюс для них.