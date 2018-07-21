Дмитрий Аленичев: "ЦСКА будет очень сложно заменить ветеранов"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после товарищеского матча с ЦСКА (1:1) отметил, что его команде потребуется еще много времени, чтобы показывыть комбинационный футбол.

- У нас сегодня было много новичков. Выделять никого не буду. Потихоньку притираются и делают то, чего я от них хочу. Но нужно еще много времени, чтобы показывать комбинационный футбол. На первом сборе у нас было всего 11 человек.

- Комплектование завершено?

- Ждем Огуде, у него проблемы с паспортом, с визой. Со дня на день должен прилететь.

- ЦСКА без Игнашевича и Березуцких - совсем другая команда?

- Еще вернутся Мариу и Головин, но заменить ветеранов будет очень сложно. Проблемы у ЦСКА будут, но я думаю клуб разберется, состав укрепят. И хочется, чтобы в середине поля в случае ухода Головина были сильные игроки, ведь это наш российский клуб. Дзагоеву будет непросто.



- Кого вы считаете фаворитом чемпионата России-2018/19?



- Фавориты все те же: ЦСКА, "Спартак", "Зенит", "Локомотив". Возможно, ввяжется "Краснодар". (Филипп ПАПЕНКОВ)