Дмитрий Аленичев: "Багаж? Нет, чемпионство – полная заслуга Массимо и футболистов"

Бывший хавбек и главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" отметил, что победа красно-белых в чемпионате России в прошлом сезоне заслуга Массимо Карреры и игроков.

– Есть мнение, что "багаж Аленичева" сыграл-таки свою роль в прошлом сезоне, а сейчас его нет – отсюда и неубедительные результаты.

– Нет, чемпионство – полная заслуга Массимо и футболистов, которые объединились и поняли, что болельщиков подводить нельзя. Плюс в пользу спартаковцев оказались отъезд Халка, смена тренерского штаба в ЦСКА – это все тоже повлияло на успех. Как бы то ни было, тогда "Спартак" заслуженно взял золото. Но сейчас другой сезон, а год после титула всегда тяжелый, этого следовало ожидать. У "Зенита" большой отрыв, но у красно-белых должно взыграть самолюбие. Будет тяжело догнать Питер, но хотелось бы, чтобы "Спартак" конкурировал до самого конца турнира.

– Но ведь уже 13 очков отставания…

– Многовато, да. Но чудеса случаются. "Зениту" еще ехать на "Открытие Арену", да и на два фронта он тоже играет – насколько мне известно, даже стоит задача победить в Лиге Европы. Но если "Спартак" продолжит терять очки, как было в матчах с "Анжи" и "Тосно", то о борьбе за чемпионство речи уже не будет. (Вячеслав КОРОТКИН)

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