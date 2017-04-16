Дмитрий Абакумов: "Неожиданный гол в конце матча стал наградой "Оренбургу" за работу"

Вратарь "Оренбурга" Дмитрий Абакумов остался доволен игрой команды в матче 23-го тура премьер-лиги с "Тереком" (2:1). Он не уверен, мог ли избежать пропущенного мяча в этой встрече.

– Игра очень тяжелая была, напряженная. Много борьбы, стыков. "Терек" неуступчивая хорошая команда, – отметил в интервью пресс-службе "Оренбурга" Абакумов. – Но мы не уступали в борьбе, создавали моменты, могли забивать больше – не везло. Но главное, что повезло в конце, и мы забили довольно неожиданный гол. Он нам помог, стал наградой за работу.

Конечно, не хотелось пропускать сегодня. Но так получилось. Главное, что победили. Может, я мог лучше сыграть в эпизоде с пропущенным мячом. Нужно смотреть это в разборе после матча. Возможно, я мог отбить удар.

Онлайн-трансляция матча "Оренбург" - "Терек"