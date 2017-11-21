Для освобождения Керимова предпринимается все необходимое

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что предпринимаются все необходимые меры для освобождения сенатора Сулеймана Керимова, задержанного в Ницце. По его словам, обстоятельства инцидента выясняются.​ В данный момент российский сенатор остается под стражей в одном из полицейских участков Ниццы. С ним работает адвокат.

– Я нахожусь на оперативной связи с МИД России, – цитирует ТАСС Косачева. – Предпринимаются все необходимые шаги по дипломатической и консульской линии, причем как в Париже, так и в Москве, чтобы добиться скорейшего освобождения задержанного.

Напомним, бывший владелец "Анжи" был задержан в аэропорту Ниццы вечером 20 ноября. После этого его доставили в полицейский участок. В прокуратуре Франции заявили, что задержание произведено в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов.