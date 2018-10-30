"Для меня на первом месте не рекорды". Акинфеев рассказал, что главное для него в футболе

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру. Он отметил, что не думает о рекордах.

- Дело не в рекордах. Люди смотрят в одном направлении и думают, что я играю ради рекордов. Или не я, а кто-то другой, - сказал Акинфеев в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - На первом месте то, чтобы спорт для меня продлился как можно дольше. Я хочу, чтобы моя семья, мои дети ходили на футбол как можно дольше. Я хочу быть примером хотя бы для своей семьи. Понятно, что многие (меня) любят, многие не любят, но это уже другая история. Рекорды - это хорошо, но на эти рекорды нельзя опираться. Многие сейчас вспомнят Лигу чемпионов (об антирекордной серии матчей с пропущенными мячами. - Прим. "СЭ"), посмеются. Но мне от этого ни горячо ни холодно. Статистика - вещь такая, что ты можешь проиграть 0:1, играя хорошо. И никто об этом не вспомнит. Дело еще в каком-то азарте. Юношество в нас остается всегда. Надеюсь, что оно во мне будет как можно дольше. Лет до 40 хотя бы.

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