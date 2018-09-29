Для Чико Флореса изготовили специальную маску. Фото

Защитник "Рубина" Чико Флорес в ближайшее время приступит к тренировкам с командой в специально изготовленной защитной маске, информирует пресс-служба клуба.
Испанец сломал нос в матче 8-го тура чемпионата России против "Арсенала" (2:2). Врачи поставили диагноз "перелом основания костей носа со смещением".
Хорошие новости!📬– "Рубин" Казань (@fcrk) 29 сентября 2018 г.
В ближайшее время Чико Флорес приступит к тренировкам с командой в специально изготовленной защитной маске.
Напомним, что в матче с "Арсеналом" наш защитник получил перелом основания костей носа со смещением. pic.twitter.com/lEISwccBQq
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