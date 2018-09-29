Для Чико Флореса изготовили специальную маску. Фото

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В ближайшее время Чико Флорес приступит к тренировкам с командой в специально изготовленной защитной маске.



Напомним, что в матче с "Арсеналом" наш защитник получил перелом основания костей носа со смещением. pic.twitter.com/lEISwccBQq