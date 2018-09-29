08:53 | Футбол — РПЛ

Для Чико Флореса изготовили специальную маску. Фото

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Защитник "Рубина" Чико Флорес в ближайшее время приступит к тренировкам с командой в специально изготовленной защитной маске, информирует пресс-служба клуба. 

Испанец сломал нос в матче 8-го тура чемпионата России против "Арсенала" (2:2). Врачи поставили диагноз "перелом основания костей носа со смещением". 

 

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