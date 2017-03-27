Для арбитра Федотова сезон завершен

Как стало известно "СЭ", арбитр Игорь Федотов до конца сезона-2016/17 не будет допущен к обслуживанию матчей чемпионата, первенства и Кубка России. Московский судья, в активе которого свыше пяти десятков игр в премьер-лиге, так и не смог пройти экзамен по физической подготовке. До этого он дважды сдавал тесты, в том числе на февральском сборе в Турции, и оба раза не укладывался в норматив. (Александр БОБРОВ)