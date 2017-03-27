17:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Для арбитра Федотова сезон завершен

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Как стало известно "СЭ", арбитр Игорь Федотов до конца сезона-2016/17 не будет допущен к обслуживанию матчей чемпионата, первенства и Кубка России. Московский судья, в активе которого свыше пяти десятков игр в премьер-лиге, так и не смог пройти экзамен по физической подготовке. До этого он дважды сдавал тесты, в том числе на февральском сборе в Турции, и оба раза не укладывался в норматив. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Митяй Антибомж

Уж кого кого, а Федотова давно пора отстранить было )) И главной причиной должна быть вовсе не физподготовка ))

17:22

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