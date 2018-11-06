Дисквалифицированный Паредес посетит финал Кубка Либертадорес

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес посетит финал Кубка Либертадорес, в котором его бывший клуб "Бока Хуниорс" сыграет с "Ривер Плейт". 24-летний аргентинец был удален в матче 13-го тура РПЛ против "Ахмата" (1:0), поэтому пропустит встречу с ЦСКА.

- В России знают о том, что я не стал был специально зарабатывать удаление, - цитирует Паредеса TyC Sports. - Я уважаю свой клуб и партнеров по команде. "Зенит" разрешил мне уехать пораньше. Клуб доверяет мне, поэтому я спокоен.

Паредес выступал за "Бока Хуниорс" с 2010 по 2014 год. С 2017 года он играет в составе "Зенита".

В текущем сезоне Паредес провел 17 матчей за сине-бело-голубых, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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