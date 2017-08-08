Дисквалифицированный Адриану тренируется с основой "Спартака"

Сегодня "Спартак" проводит тренировку в Тарасовке в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Арсенала". Красно-белые занимаются в полном составе, включая форварда Луиза Адриану, который пропустит две следующие встречи из-за удаления в игре с "Зенитом" (1:5).

Также с основной командой занимаются Денис Давыдов, Артем Самсонов, Константин Щербаков, Зелимхан Бакаев. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, что матч с туляками состоится завтра, 9 августа, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры