Дисквалифицированный Адриану тренируется с основой "Спартака"

Сегодня "Спартак" проводит тренировку в Тарасовке в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Арсенала". Красно-белые занимаются в полном составе, включая форварда Луиза Адриану, который пропустит две следующие встречи из-за удаления в игре с "Зенитом" (1:5).
Также с основной командой занимаются Денис Давыдов, Артем Самсонов, Константин Щербаков, Зелимхан Бакаев. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Напомним, что матч с туляками состоится завтра, 9 августа, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры
Спартак тренируется в Тарасовке в полном составе, включая Луиза Адриану. С основой также работают Давыдов, Самсонов, Щербаков, Бакаев– Филипп Папенков (@PippoGranato) 8 августа 2017 г.
- Зенит СПб
- Спартак (футбол)
- Арсенал Тл
- Луиз Адриану
- Артем Самсонов
- Денис Давыдов (футбол)
- Константин Щербаков
- Зелимхан Бакаев
Drek
Интересно, разве он в Зените должен тренироваться, или домой уехать?
18:13