17:43 | Футбол — РФПЛ

Дисквалифицированный Адриану тренируется с основой "Спартака"

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Сегодня "Спартак" проводит тренировку в Тарасовке в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Арсенала". Красно-белые занимаются в полном составе, включая форварда Луиза Адриану, который пропустит две следующие встречи из-за удаления в игре с "Зенитом" (1:5).

Также с основной командой занимаются Денис Давыдов, Артем Самсонов, Константин Щербаков, Зелимхан Бакаев. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, что матч с туляками состоится завтра, 9 августа, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Drek

Интересно, разве он в Зените должен тренироваться, или домой уехать?

18:13