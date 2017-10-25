Директор "Зенита": "На матче с "Локомотивом" в чаше стадиона будет комфортная температура"

Директор по инфраструктуре "Зенита" Владимир Литвинов отметил, что матч 15-го тура чемпионата России против "Локомотива" пройдет при комфортных условиях. По его словам, температура в чаше стадиона "Санкт=Петербург" будет в районе 14-16 градусов тепла. Игра состоится 29 октября.

- Температура внутри чаши стадиона будет держаться на уровне 14-16 градусов, игрокам будет не жарко и не холодно, - приводит "Р-Спорт" слова Литвинова. - Должен быть баланс, чтобы удобно было и игрокам, и зрителям. В подтрибунных помещениях температура будет 18-20 градусов, зрителям будет тепло, игрокам - комфортно.

Стадион перешел в предзимний режим эксплуатации. Проводим матчи с закрытой крышей, соответственно климатические условия во время матчей другие (не как летом). У нас подключена проектная система отопления стадиона. Работают центральное и воздушное отопление. Работает приточная вентиляция с теплым воздухом, поэтому внутри чаши стадиона будет тепло.

Будет налажен воздухообмен, чтобы было не жарко и не влажно, воздух будет чистым. На фоне похолодания и понижения температуры на улице болельщики смогут в полной мере оценить качество и комфорт теплого крытого стадиона.