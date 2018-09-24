13:40 | Футбол — РПЛ

Директор РПЛ по безопасности объяснил, почему болельщиков "Спартака" задержали на "ВЭБ Арене" почти на два часа

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Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин пояснил "СЭ" причины задержания болельщиков "Спартака" на трибуне "ВЭБ Арены" после дерби с ЦСКА в 8-м туре РПЛ (1:1). Зрителей начали выпускать с гостевых секторов спустя полтора часа после окончания встречи.

- Сейчас собираем всю информацию по этому вопросу, - сказал Мейтин. – Единый штаб по организации игры принял решение в целях безопасности. Отслеживаются все маршруты движения и пересечения потоков. Естественно, никто не держал бы болельщиков, если бы все спокойно разошлись.

- Целью было не допустить потасовок?

- Конечно. Все делается в целях обеспечения безопасности людей, чтобы болельщики спокойно добрались домой. Конечно, возникли неудобства, но отношения между фанатами "Спартака" и ЦСКА – не самые лучшие. (Евгений Белоусов)

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