Директор РПЛ по безопасности объяснил, почему болельщиков "Спартака" задержали на "ВЭБ Арене" почти на два часа

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин пояснил "СЭ" причины задержания болельщиков "Спартака" на трибуне "ВЭБ Арены" после дерби с ЦСКА в 8-м туре РПЛ (1:1). Зрителей начали выпускать с гостевых секторов спустя полтора часа после окончания встречи.

- Сейчас собираем всю информацию по этому вопросу, - сказал Мейтин. – Единый штаб по организации игры принял решение в целях безопасности. Отслеживаются все маршруты движения и пересечения потоков. Естественно, никто не держал бы болельщиков, если бы все спокойно разошлись.



- Целью было не допустить потасовок?



- Конечно. Все делается в целях обеспечения безопасности людей, чтобы болельщики спокойно добрались домой. Конечно, возникли неудобства, но отношения между фанатами "Спартака" и ЦСКА – не самые лучшие. (Евгений Белоусов)

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