Директор курского "Авангарда" ответил президенту РПЛ

Исполнительный директор курского "Авангарда" Андрей Лобода прокомментировал "СЭ" высказывание президента РПЛ Сергея Прядкина об ужесточении процедуры лицензирования клубов. После 13 туров Олимп-ФНЛ "Авангард" идет на четвертом месте.

"Со следующего года лига будет принимать активное участие в лицензировании клубов, – сказал Прядкин в интервью RT. – Лицензию на участие в РПЛ будут получать лишь те команды, чьи стадионы будут полностью соответствовать всем нормам лиги. В первую очередь речь идет о клубах, которые выходят из ФНЛ. В противном случае эти коллективы не смогут заявиться в РПЛ".

– Нам очень лестно, что в Курске настало время, когда руководству нашего клуба задают вопросы о премьер-лиге, – сказал Лобода. – У нас сейчас идет реконструкция южной трибуны. По большому счету, все требования, которые два года назад ставила перед нами ФНЛ, а сейчас – РПЛ, рассчитаны на то, чтобы зрителям было на матчах комфортно и безопасно. Если требования выполняются, то это оказывает положительное влияние. Это очевидно. С другой стороны, не всегда их можно выполнить. Если мы по спортивному принципу выйдем в РПЛ, то, конечно, хотелось бы проводить домашние матчи в Курсе. Иначе в чем смысл? Но придет время, когда поближе познакомимся с регламентирующими документами. Тогда будем всем миром пытаться что-то сделать. (Игорь Новиков)