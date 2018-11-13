Директор "Енисея" высказался об Аленичеве

Директор "Енисея" Денис Рубцов – о ситуации с главным тренером Дмитрием Аленичевым. 46-летний специалист вывел красноярцев в премьер-лигу по итогам сезона-2017/18, проработав в РПЛ первые 12 туров, он не готовил команду к матчу 13-го тура против "Анжи" (1:2) – этим занимался тренер дубля Александр Алексеев. После встречи в Каспийске министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев объявил, что у клуба продолжаются трудовые отношения с тренерским штабом Аленичева. Под его руководством "Енисей" уступил "Краснодару" (0:3) в 14-м туре и с шестью очками остался на последнем месте в таблице.

– Аленичев никуда от нас не уходил, – сказал Рубцов.

– Он доработает в клубе до зимы?

– Разве вы видели где-нибудь информацию о расторжении контракта с ним?

Заметим, что сам Аленичев на пресс-конференции после матча с "Краснодаром" отказался комментировать свое будущее в "Енисее". (Игорь Новиков)