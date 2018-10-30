Директор "Енисея": "Мы пытаемся максимально следить за состоянием поля"

Директор "Енисея" Денис Рубцов заявил, что клуб делает все для поддержания поля домашнего стадиона в приемлемом состоянии. Во вторник директор по безопасности и работе с болельщиками Российской-премьер-лиги Александр Мейтин раскритиковал состояние поля Центрального стадиона. 11 ноября красноярцы должны сыграть на этом стадионе с "Краснодаром", а 2 декабря - с "Ахматом".

- Мы пытаемся максимально следить за состоянием поля, - цитирует ТАСС Рубцова. - Понимаем, что климатические условия у нас не идеальные, но с полем работаем. В прошлом году в декабре у нас было "-2", не знаем, какая погода будет сейчас. Температурный режим пока позволяет проводить матчи, поле с подогревом.

- Мы хотим, чтобы матчи прошли на нашем стадионе в присутствии болельщиков, которые этого так долго ждали. Если температура не опустится ниже "-15", то игра состоится обязательно. Работники стадиона будут стараться создать максимально комфортные условия для футболистов.