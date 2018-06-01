Директор "Енисея": "Говорившие, что властям региона не нужна РФПЛ, ошибались"

Директор "Енисея" Денис Рубцов рассказал, что руководство красноярского края по-прежнему поддерживает команду, а все разговоры о "сливах" матчей, когда клуб начал проигрывать и уступил первые места в таблице ФНЛ "Крыльям Советов" и "Оренбургу", не более чем выдумки, сообщают "Городские новости".

- Некоторые СМИ писали о том, что эта установка такая у "Енисея" - проигрывать. Когда это читал, реально сомневался в их адекватности.

- Поговаривали, что власти региона РФПЛ совсем не нужна.

- Говорившие так ошибались. Я видел глаза исполняющего обязанности губернатора края Александра Викторовича Усса после победы в первом стыковом матче, когда нам вручали кубок за третье место в ФНЛ. Хотя эта награда нам доставила не так много радости... Другое дело в прошлом сезоне, когда мы выгрызли эту бронзу, а сейчас так получилось, что упустили прямую путевку в элиту, это накладывало свой отпечаток.

Напомним, в стыковых матчах на право играть в РФПЛ в следующем сезоне "Енисей" по сумме двух матчей переиграл "Анжи" (3:0, 3:4)