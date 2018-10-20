Директор "Енисея": "Доверие к тренерскому штабу Аленичева? Посмотрим, как сложатся следующие матчи, и будем принимать решение"

Директор "Енисея" Денис Рубцов после ничьей с "Оренбургом" (0:0) в 11-м туре РПЛ, сообщил "СЭ", что доверие к тренерскому штабу во главе с Дмитрием Аленичевым сохраняется.

Красноярская команда занимает последнее, 16 место в премьер-лиге, набрав шесть очков.

- Эта ничья вызвала разочарование или есть позитив от того, что набрали первое очко в сезоне на выезде?

- Да, взяли первое очко, но дел, конечно, еще много. Продолжаем работать дальше. Сами себе проблемы создали, сами их должны решать. Надеяться не на кого, кроме как на самих себя.

- Что именно не получается?

- Проблемы с реализацией очевидны. Отбирать научились, а забивать - пока нет.

- Есть чувство досады - "Оренбург" вместе с вами вышел в РПЛ, но сейчас идет на восьмом месте?

- Здесь ничего в контексте какой-то обиды рассматривать не нужно. Необходимо задавать вопросы самим себе. Как в случае, что не надо считать чужие деньги и очки. Необходимо заниматься своими вопросами, работать, не оглядываться на соперников, и ни на кого не надеяться.

- Доверие к тренерскому штабу остается?

- Он работает дальше. Исходя из того, как сложатся следующие матчи, будем принимать решение. (Арман Мкртчян)

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