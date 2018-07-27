Директор "Енисея": "Было бы правильно закрепиться в премьер-лиге"

Директор "Енисея" Денис Рубцов в преддверии матча 1-го тура премьер-лиги против "Зенита" в интервью sibnovosti.ru отметил, что в команду пришло много новичков и тренерскому штабу приходится не просто. По его словам, команда должна закрепиться в премьер-лиге.

– На днях Енисей завершил предсезонные сборы, сыграв 1:1 с "ЦСКА". Довольны ли вы игрой и результатами отдельных футболистов?

- Сейчас у нас во главе стоит не результат, а содержание. Действительно очень много пришло новичков, и тренерскому штабу сейчас не просто, тем более, что это их мера ответственности. Именно тренерский штаб отвечает за комплектацию, за тех ребят, кого они пригласили. Потому что это прежде всего решение тренерского штаба, они понимают, кто им нужен для того, чтобы решать спортивные задачи, которые стоят перед командой. Много информации после этого матча рабочей, которая требует обработки. Тренерский штаб ее примет к сведению и будет вести дальше подготовку исходя из нее.

– На прошлой неделе клуб подписал контракты еще с несколькими новичками. Кто еще нужен?

- Хотелось бы, честно говоря, пригласить еще одного форварда. Нужен форвард-наконечник, игрок штрафной, игрок первой линии, который будет доставлять много проблем оборонительным линиям соперника. А так в принципе укомплектовались. Считаю, что пришли игроки достаточно зрелые, с опытом игры в РФПЛ. Надеюсь, что тренерский штаб подготовит команду, и сейчас наша задача – сыграться, наладить игровые связи. Времени абсолютно мало, поэтому сейчас ввяжемся в эту драку, а потом будем смотреть, что делать дальше.

– Насколько состав нынешнего сезона отличается от предыдущего – в процентном соотношении, в количестве игроков?

- Я думаю, что наполовину, потому что Дмитрий Анатольевич говорил о том, что он в свое время выводил клуб в премьер-лигу, и те ребята, с которыми он выходил в премьер-лигу, та команда не выдержала того уровня футбола, который сейчас присутствует в РФПЛ. Здесь абсолютно другое сопротивление, здесь будут другие нападающие, нужно будет сдерживать серьезных игроков – это Дзюба, Зе Луиш, Смолов, Кокорин, и конечно, нужны более квалифицированные защитники. То же самое – вскрывать оборону соперника должны более мастеровитые игроки. Я надеюсь, что те ребята, которые остались в команде, которые прошли с нами этот путь до премьер-лиги, тоже помогут. Все-таки ребята с большим опытом.

– Какую задачу ставит себе тренерский штаб и вы в премьер-лиге?

- Я считаю, что было бы правильно закрепиться здесь и играть именно здесь, в РПЛ. Не бороться за выживание. Не бороться за стыки. Для меня такая задача кажется абсолютно правильной. Стать полноправным участником Российской премьер-лиги и играть здесь.