Директор "Эльфсборга" подтвердил переговоры с "Краснодаром" по Классону

Директор "Эльфсборга" Стефан Андреассон подтвердил информацию о переговорах с "Краснодаром" по трансферу полузащитника Виктора Классона. Ранее сообщалось, что игрок побывал на стадионе и клубной базе. Игрок прошел медосмотр и взял некоторое время на раздумья. По сведениям шведских СМИ, хавбек может обойтись "быкам" в 2 миллиона евро. Классон в своем активе имеет шесть матчей за сборную Швеции.

- Мы ведем переговоры с "Краснодаром", могу это подтвердить, - приводит fotbolldirekt.se слова Андреассона. - Игрок отправился в Россию, чтобы познакомиться с клубом. Сначала он хочет все посмотреть, чтобы принять окончательное решение. Но мы действительно ведем переговоры.