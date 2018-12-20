Директор "Чертанова": "Разговоры о переходе Зиньковского в "Крылья" ведутся"

Директор "Чертанова" Николай Ларин подтвердил "СЭ" информацию о возможном трансфере в "Крылья Советов" 22-летнего полузащитника москвичей Антона Зиньковского. В первой части первенства Олимп-ФНЛ хавбек в 22 матчах забил 11 мячей (5 – с пенальти) и отдал 2 голевые передачи.

Зиньковский может перейти в "Крылья"

– Верны ли наши данные о том, что зимой Зиньковский может оказаться в Самаре? – вопрос Ларину.

– Разговоры такие есть, но пока никаких договоренностей не достигнуто, говорить о переходе рано. Антон сомневается, стоит ли ему уходить. По нему поступали звонки от нескольких команд, в частности, из ближнего зарубежья от участника еврокубков. Если появится конкретика, то футболист примет решение. На сегодня ему все нравится в "Чертаново". Так что, еще раз подчеркну, конкретики пока нет ни от одного клуба. (Вячеслав Короткин)

В "Спартаке" - первый новичок. Таблица переходов РПЛ