Директор Академии "Спартака": "Интернат работал восемь лет и ни от кого не прятался"

Директор Академии "Спартака" имени Федора Черенкова Дмитрий Сидоров в интервью пресс-службе московского клуба объяснил суть претензий Роспотребнадзора.

На данный момент деятельность интерната приостановлена, вчера в академии подтвердились случаи острой вирусной инфекции, и по результатам проведения санитарно-эпидемиологического расследования Роспотребнадзором были получены предписания.

– Какие меры уже приняты?

– Все воспитанники Академии и взрослые сотрудники обследованы, проведена вакцинация. Выполнены необходимые работы по дезинфекции. Причем начались все эти действия еще до получения предписаний.

– В заявлении Роспотребнадзора говорится о "нелегальном" интернате на территории Академии. Разве такое возможно?

– Интернат работал на протяжении восьми лет, готовил кадры. Все о его существовании прекрасно знали. Мы ни от кого не прятались. Академия регулярно проходила все необходимые проверки, получала разрешения. В том числе от санитарно-эпидемиологической службы.

– В чем же тогда суть претензий?

– В том, что случаи инфекционных заболеваний требуют тщательного разбирательства. Поэтому на данный момент деятельность интерната приостановлена. У детей как раз наступают каникулы, они разъезжаются по домам. В самое ближайшее время все нарушения будут устранены согласно предписаниям, а документы приведены в порядок. Рассчитываем, что уже скоро продолжим работать в прежнем режиме.

Управление Роспотребнадзора по Москве: "В Академии "Спартака" установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований"