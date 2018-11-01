Директор Академии "Спартака": "Интернат работал восемь лет и ни от кого не прятался"

Директор Академии "Спартака" имени Федора Черенкова Дмитрий Сидоров в интервью пресс-службе московского клуба объяснил суть претензий Роспотребнадзора.
На данный момент деятельность интерната приостановлена, вчера в академии подтвердились случаи острой вирусной инфекции, и по результатам проведения санитарно-эпидемиологического расследования Роспотребнадзором были получены предписания.
– Какие меры уже приняты?
– Все воспитанники Академии и взрослые сотрудники обследованы, проведена вакцинация. Выполнены необходимые работы по дезинфекции. Причем начались все эти действия еще до получения предписаний.
– В заявлении Роспотребнадзора говорится о "нелегальном" интернате на территории Академии. Разве такое возможно?
– Интернат работал на протяжении восьми лет, готовил кадры. Все о его существовании прекрасно знали. Мы ни от кого не прятались. Академия регулярно проходила все необходимые проверки, получала разрешения. В том числе от санитарно-эпидемиологической службы.
– В чем же тогда суть претензий?
– В том, что случаи инфекционных заболеваний требуют тщательного разбирательства. Поэтому на данный момент деятельность интерната приостановлена. У детей как раз наступают каникулы, они разъезжаются по домам. В самое ближайшее время все нарушения будут устранены согласно предписаниям, а документы приведены в порядок. Рассчитываем, что уже скоро продолжим работать в прежнем режиме.
Управление Роспотребнадзора по Москве: "В Академии "Спартака" установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований"
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-11-01-direktor_akademii_spartak_internat_rabotal_vosem_let_i_ni_ot_kogo_ne_pryatalsya/