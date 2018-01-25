Директор академии "Спартака": "Если ребенок мечтает играть в "МЮ", нам не по пути. Стараемся воспитывать патриотов"

Директор академии "Спартака" Дмитрий Сидоров рассказал о проблемах психологии, которые могут возникнуть у молодых футболистов. В частности, он отметил, что после попадания в академию клуба юный игрок может снизить требования к себе.

– Существует проблема ментальности российских футболистов, которую очень хочется перебороть: многие ребята довольствуются малым, – цитирует Welcome 2018 Сидорова. – Объясню. Допустим, ребенок из небольшого города попал в "Спартак" и все – жизнь удалась. Нужно очень много работать, чтобы изменить такое отношение юных игроков к собственной карьере и мотивировать их стремиться к более серьезным высотам. Приходят первые успехи, выигрыши, похвала, звание лучшего игрока, внимание прессы – так начинается звездная болезнь. Затем футболисту предлагают контракт с клубом, он попадает в дубль и успокаивается, считая, что дальше все пойдет своим чередом, начинает снижать требования к себе. Причем это не единичный случай – так происходит почти со всеми. Это не самая приятная особенность нашего менталитета. В Европе же люди работают на перспективу, разбивая путь к главной цели на несколько маленьких этапов.

Я согласен с мнением руководителя одной из российских футбольных Академий, сказавшего, что если ребенок мечтает играть за "Манчестер Юнайтед", то нам с ним не по пути. Прекрасно понимаю, о чем он говорит. И мы, конечно, стараемся воспитывать патриотов своего клуба. Очень хочется, чтобы те самые "звездочки" потом сияли именно в "Спартаке".