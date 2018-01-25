Директор академии "Спартака": "Если ребенок мечтает играть в "МЮ", нам не по пути. Стараемся воспитывать патриотов"

Директор академии "Спартака" Дмитрий Сидоров рассказал о проблемах психологии, которые могут возникнуть у молодых футболистов. В частности, он отметил, что после попадания в академию клуба юный игрок может снизить требования к себе.
– Существует проблема ментальности российских футболистов, которую очень хочется перебороть: многие ребята довольствуются малым, – цитирует Welcome 2018 Сидорова. – Объясню. Допустим, ребенок из небольшого города попал в "Спартак" и все – жизнь удалась. Нужно очень много работать, чтобы изменить такое отношение юных игроков к собственной карьере и мотивировать их стремиться к более серьезным высотам. Приходят первые успехи, выигрыши, похвала, звание лучшего игрока, внимание прессы – так начинается звездная болезнь. Затем футболисту предлагают контракт с клубом, он попадает в дубль и успокаивается, считая, что дальше все пойдет своим чередом, начинает снижать требования к себе. Причем это не единичный случай – так происходит почти со всеми. Это не самая приятная особенность нашего менталитета. В Европе же люди работают на перспективу, разбивая путь к главной цели на несколько маленьких этапов.
Я согласен с мнением руководителя одной из российских футбольных Академий, сказавшего, что если ребенок мечтает играть за "Манчестер Юнайтед", то нам с ним не по пути. Прекрасно понимаю, о чем он говорит. И мы, конечно, стараемся воспитывать патриотов своего клуба. Очень хочется, чтобы те самые "звездочки" потом сияли именно в "Спартаке".
Дополнительная информация
http://welcome2018.com/i-want-to-educate-the-star-that-will-shine-on-the-domestic-and-european-horizon/
Кромола
Пока ребенок мечтает играть в лучших клубах мира,его надо ограждать от уродов-псевдопатриотов.Гнать таких имбицилов из детского футбола,а то они любова талантливого ребенка превратят в серую массу.
07:00
Saxon11111
Всем доброго времени суток. Никогда не пишу (всего второй раз), но заставило. Этого директора не знаю, но пока в школе Спартака старший тренер Бодров, ничего хорошего не будет. Не зря в Динамо был праздник, когда он ушёл. Игра на результат (школа Спартак уже как минимум два года постоянный чемпион) это профанация. За последние минимум три года ни одного толкового (не говоря уже о хороших) игрока («Давыдов-Месси» и Зуев в Ростове не в счёт). Я благодарен Федуну за стадион, за школу. Но этих приспособленцев оттуда гнать поганой метлой.
00:31
Damir747
Согласен, баламошка. Заголовок не соответствует тому, что сказал Сидоров.
23:56 25 января
баламошка
Ещё и чужие слова приписывают директору академии "Спартака". Как не стыдна)
23:44 25 января