Директор академии "Краснодара": "Зачем нам воспитывать игроков для "Реала", "Барселоны" или "Спартака"?"

Коммерческий директор "Краснодара" и директор клубной академии Арам Фундукян, говоря о новых востпианниках 2005 года рождения, отметил, что дети должны мечтать выступать за "быков", а не за другие клубы. В противном случае, по его словам, они занимают чужое место.

– Ребята хорошие, большая их часть – воспитанники нашей базовой школы. Жду от них усердной работы на тренировках и осознания того, куда они попали, – цитирует Фундукяна официальный сайт "Краснодара". – 30 августа я встречался с родителями всех новичков и прямо им сказал: "Если кто-то из ваших детей "с детства за "Реал", "Барселону" или "Спартак" и все свои 12 лет жизни мечтал играть в этих командах, то вы должны прямо сейчас встать и сказать нам об этом. После чего взять своего ребенка и поехать в тот клуб, о котором вы мечтали.

Мне кажется, так будет честно, и перед нами, и перед самим собой. А мы на место вашего сына возьмем другого мальчишку, в мечтах которого играть за наш клуб. Ведь иначе, вы занимаете место другого ребенка, того, кто мечтал о нас, но не попал.

Если вы готовы принимать от нас полное обеспечение своего ребенка на протяжении 5 лет, а это питание, проживание, одежда, поездки на международные турниры, то и мы вправе взамен требовать уважения к нам и нашему клубу. Зачем нам воспитывать футболистов для других клубов?!" Это то, что я сказал родителям и самим новичкам. Надеюсь они меня поняли.