Динияр Билялетдинов: "Зенит" играет в футбол, который на руку "Локомотиву"

Бывший полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" после матча 28-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:2) отметил, что железнодорожники должны оформить чемпионский титул в следующей игре с "Зенитом". По его словам, игра питерцев подходит для "Локо".

– Тревожно за команду?

– Нет. Думаю, все будет хорошо, и уже в следующем туре "Локомотив" оформит чемпионство.

– Играть-то с "Зенитом".

– Ну и что. Нынешний "Зенит" – команда сероватая, по сравнению с предыдущими сезонами совершенно не впечатляет. К тому же играет в тот футбол, который на руку "Локомотиву". Но главное даже не это.

– А что?

– В Черкизове наверняка будет аншлаг, трибуны обеспечат игрокам "Локомотива" сумасшедшую поддержку. Для них это сверхмотивация – взять золото дома, при своих болельщиках. Да и должно наконец прорвать команду! А то неудачная серия что-то затянулась. (Александр КРУЖКОВ)

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