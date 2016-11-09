Динияр Билялетдинов: "За кого бы проголосовал бы на выборах президента США? Против всех"

Полузащитник "Рубина" Динияр Билялетдинов рассказал, что в свободное время он интересуется автомобилями и политикой. После завершения карьеры, впрочем, футболист планирует остаться в футболе.

– Я люблю машины. Эта тема связана с образованием, – цитирует официальный сайт "Рубина" Билялетдинова. – Я по образованию инженер-автомобилист. В последнее время много приходится политики смотреть. Сегодня интересный день, например. Выборы, но в другой стране. За кого бы проголосовал? Против всех (смеется).

– Когда ваша карьера футболистов закончится, чем вы планируете заниматься?

– Нужно что-то околофутбольное. Не говорю, что это обязательно тренер. Для начала нужно получить диплом спортивного направления. Мы всю жизнь провели в футболе, поэтому будет легче продолжить в этой стезе.