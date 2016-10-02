Динияр Билялетдинов: "Вопросов к арбитру у меня не возникло"

Полузащитник "Рубина" и экс-полузащитник "Спартака" Динияр Билялетдинов прокомментировал итоги матча "Зенит" – "Спартак". "Зенит" превзошел "Спартак" в реализации моментов, считает Билялетдинов.

– Матч получился ярким. Обе команды хотели выиграть. Но "Зенит" превзошел "Спартак" в реализации моментов. Подопечным Карреры не хватило надежности в обороне. У красно-белых неплохо выглядел Зе Луиш. А Промес мог сыграть сильнее, на мой взгляд. Из футболистов "Зенита" мне запомнился Жулиану. Остальные провели хороший матч, участвуя в процессе игры, кто-то больше, кто-то – меньше. Думаю, за всю встречу была всего одна весомая ошибка: Лодыгин выронил мяч после удара со штрафного и Боккетти забил гол.

Остальные промахи были незначительными, такие встречаются в большинстве матчей. Вопросов к арбитру у меня не возникло. Если убрать эмоции и посмотреть повторы, то становится понятно, что судейство было верным. (Любовь КОНЯЕВА)