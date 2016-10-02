19:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Динияр Билялетдинов: "Вопросов к арбитру у меня не возникло"

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Полузащитник "Рубина" и экс-полузащитник "Спартака" Динияр Билялетдинов прокомментировал итоги матча "Зенит""Спартак". "Зенит" превзошел "Спартак" в реализации моментов, считает Билялетдинов.

– Матч получился ярким. Обе команды хотели выиграть. Но "Зенит" превзошел "Спартак" в реализации моментов. Подопечным Карреры не хватило надежности в обороне. У красно-белых неплохо выглядел Зе Луиш. А Промес мог сыграть сильнее, на мой взгляд. Из футболистов "Зенита" мне запомнился Жулиану. Остальные провели хороший матч, участвуя в процессе игры, кто-то больше, кто-то – меньше. Думаю, за всю встречу была всего одна весомая ошибка: Лодыгин выронил мяч после удара со штрафного и Боккетти забил гол.

Остальные промахи были незначительными, такие встречаются в большинстве матчей. Вопросов к арбитру у меня не возникло. Если убрать эмоции и посмотреть повторы, то становится понятно, что судейство было верным. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tonku

Вот нормальный, здравый человек, без эмоций. К фолу Кришито вопросы есть, конечно, но почему во всем остальном красно-белые ноют, не очень понятно.

19:51

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