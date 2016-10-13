Динияр Билялетдинов: "В Чехии приходилось играть против ребят, которые старше года на два"

Полузащитник "Рубина" Динияр Билялетдинов подчеркнул, что до того, как он всерьез занялся футболом, успел попробовать себя и в других видах спорта. При этом хавбек отметил, что его отец всегда помогал ему исправлять ошибки.

- Динияр, ваш отец - известный футбольный тренер. Этот факт повлиял как-то на ваше спортивное будущее?

- Несмотря на то что все детство я провел в футбольной атмосфере, успел попробовать себя и в других видах спорта: начинал с настольного тенниса, кстати, навыки сохранились и по сей день - неплохо играю. Потом была секция по плаванию. Когда учился в школе, выступал за сборную по баскетболу, принимал участие в лыжных соревнованиях. Однако футбол поглотил меня с головой. Летом я ездил на базу "Шинника" под Ярославль. Было много интернациональных турниров в Швеции, Дании, Голландии, которые оставили сильное впечатление. Ведь на тот момент мало кто мог похвастаться такой географией спортивных соревнований. Мне помогало то, что рядом был отец, который всегда указывал на ошибки.

- Помимо вас в семье было еще двое детей. Как складывались отношения с братьями?

- Нас всегда учили уступать друг другу, чтобы дело не доходило до драк или обид. Общались больше со старшим братом, так как разница в возрасте небольшая - всего год, а с младшим - 8 лет, из-за этого интересы не всегда совпадали. Сейчас он вырос, поддерживаем дружеские отношения.

- В середине 90-х вам вместе с семьей пришлось переехать в Чехию…

- В 1993 году отцу предложили работу в одном из чешских клубов, который находился в маленьком городке. Мы прожили там около восьми месяцев. Особых сложностей не возникало: язык выучили быстро - через месяц уже свободно общались. Ходили в футбольную школу, причем играть приходилось против ребят, которые были старше года на два. Мы жили рядом со стадионом и в любое время суток могли выйти на поле. (Любовь КОНЯЕВА)